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مدريد تؤكد إعادة فتح الحدود البرية في سبتة ومليلية مع المغرب

أخبار العالم

مدريد تؤكد إعادة فتح الحدود البرية في سبتة ومليلية مع المغرب
AFP
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أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أنه بحلول منتصف ليل الثلاثاء 17 مايو، سيتم إعادة فتح الحدود البرية بين سبتة ومليلية مع المغرب، بعد إغلاقها لمدة عامين مع انتشار جائحة كورونا.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، إن "إعادة فتح الحدود ستكون تدريجية، وذلك بناء على إمر وزاري"، مبينا أنه "بدءا من منتصف ليل الإثنين إلى الثلاثاء يمكن للمواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي وللأشخاص الذين يحق لهم الانتقال في منطقة شنغن العبور إلى سبتة ومليلة".

وأوضح أن "الجانب المغربي سيضع شروطه الخاصة"، مبينا أنه "اعتبارا من 31 مايو، سيتم فتح مرحلة ثانية، حيث سيتمكن العمال المعترف بهم قانونيا عبر الحدود من دخول الأراضي الإسبانية من خلال نفس المعابر الحدودية، وكذلك أولئك الذين حصلوا على تأشيرة خاصة لسبتة ومليلية".

المصدر: eprimefeed

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