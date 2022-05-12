روسيا تستدعي رئيس البعثة الدبلوماسية الهولندية احتجاجا على "أنشطة تجارية غير قانونية"

أكدت الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة هولندا بموسكو، متهمة بعثة هذه الدولة الدبلوماسية بممارسة أنشطة تجارية، مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أنها أعربت للقائم بالأعمال الهولندي، مارتين إلغيرسما، عن "احتجاجها الشديد على ممارسة أنشطة تجارية غير قانونية في أرض القنصلية العامة الهولندية في سان بطرسبورغ".

وأشارت الوزارة لرئيس البعثة الدبلوماسية الهولندية، وفقا للبيان، إلى "استخدام مرافق القنصلية لأغراض تتناقض مع أداء الوظائف القنصلية"، مشددة على ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخالفة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".

ولم توضح الوزارة ماهية الأنشطة التجارية التي يدور الحديث عنها.

المصدر: RT