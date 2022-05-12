دونيتسك: القوميون يستخدمون المدنيين كدروع بشرية بأوامر من الغرب

قال قائد الشرطة الشعبية في دونيتسك، إدوارد باسورين، إن القوميين الأوكرانيين يحتجزون المواطنين العزل كدروع بشرية بأوامر من الغرب، لنقل تجربة ماريوبول إلى جميع أنحاء أوكرانيا.

وتابع باسورين: "لا يسمح للمدنيين المسالمين بالمغادرة، وتصدر الأوامر صريحة بذلك، حيث تلقى النازيون الأوكرانيون أوامر من (القائمين عليهم) في الغرب بنقل تجربة ماريوبول إلى جميع أنحاء أوكرانيا. وذلك تكتيك خاص لتشويه سمعة أعمال القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وروسيا".

وأشار باسورين إلى أنهم يكتبون "هنا أطفال، لا تطلقوا النار"، وهو أمر معد خصيصا من أجل التقاط الصورة، بحيث يظهر للعالم كيف تبدو جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك وروسيا. وقال: "يحدث ذلك حتى يتخذ برلمانا مثل برلمان ليتوانيا قرارا باعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب، فالأمر لا يأتي اعتباطا، هذا هو هدف الصورة".

المصدر: نوفوستي