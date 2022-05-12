 
مباشر

البيت الأبيض: حصيلة وفيات كوفيد في الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليون

أخبار العالم

البيت الأبيض: حصيلة وفيات كوفيد في الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليون
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t04i

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد، تجاوزت حاجز المليون شخص.

إقرأ المزيد
إعلان حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ "المفاجئة" في كوريا الشمالية بسبب فيروس "كورونا"

وقال البيت الأبيض، إن أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بسبب كوفيد -19، فيما تجاوزت البلاد مرحلة قاتمة في تفشي الوباء.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: "يجب أن نظل يقظين ضد هذا الوباء وأن نفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، كما فعلنا مع المزيد من الاختبارات واللقاحات والعلاجات أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أنه مع انحسار تهديد فيروس كورونا بعد موجة "أوميكرون" الشتاء الماضي، ألقى العديد من الأمريكيين الأقنعة وعادوا إلى مكاتبهم في الأسابيع الأخيرة.

وباتت المطاعم والحانات تعج مرة أخرى بالرواد، وتحول انتباه الجمهور إلى التضخم والمخاوف الاقتصادية.

المصدر: أ ف ب 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا