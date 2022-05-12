الخارجية الروسية: السلطات البولندية في طليعة الـ "روسوفوبيا"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن السلطات البولندية تقع حاليا في طليعة الـ "روسوفوبيا".

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وفي تعليقها على حادث الاعتداء على السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف في المقبرة التذكارية للجنود السوفييت في 9 مايو الجاري، قالت زاخاروفا لقناة "سولوفيوف لايف": "لقد تجاوزت السلطات البولندية جميع حدود العقل وداست ببساطة على الأخلاق، والتي ربما لم تعد موجودة بالنسبة لها، لأنها لم تتغاض عن رهاب روسيا فحسب بل إنها في طليعته وتفهم في الوقت نفسه ما يمكن أن يؤدي إليه وقد أدى بالفعل".

وأضافت: "لقد طرحنا هذه المسألة على المستوى الدبلوماسي، وأجاب مواطنونا بطريقتهم الخاصة".

وفي وقت سابق وصف وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، الهجوم على السفير الروسي سيرغي أندرييف بأنه حادث "مؤسف". كما كان رد فعل نائب رئيس وزراء بولندا، وزير أصول الدولة جاسيك ساسين، سلبيا على الحادث. من جانبه أشار نائب وزير الخارجية البولندي، بيوتر فوارزيك، للتلفزيون البولندي إلى أن وارسو الرسمية تريد إغلاق موضوع الهجوم بالتعبير عن أسفها..

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها ستحدد ملابسات الهجوم على الدبلوماسيين الروس في بولندا، كما ستحدد المتورطين وستتخذ إجراءات لتقديمهم للعدالة. وبعد الهجوم على أندرييف في وارسو تم وضع علامة على السفارة البولندية في موسكو بالطلاء الأحمر. ووصفت السفارة البولندية في موسكو الحادث بأنه "سلوك مشاغب".

المصدر: نوفوستي