الصين تدافع عن اعتقال كاردينال كاثوليكي في ظل تنامي القلق الغربي

دافعت الصين، اليوم الخميس، عن اعتقال كاردينال كاثوليكي يبلغ من العمر 90 عاما بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، في خطوة أثارت غضبا دوليا.

وكان الكاردينال المتقاعد جوزيف زين، البالغ من العمر 90 عاما، وهو أحد كبار رجال الدين الكاثوليك في آسيا، ضمن مجموعة من المدافعين عن الديمقراطية المخضرمين الذين ألقي القبض عليهم أمس بتهمة "التواطؤ مع قوات أجنبية".

كما تم القبض على مغني البوب ​​الكانتوني دينيس هو، والمحامية المخضرمة مارغريت نغ، وعالم الدراسات الثقافية البارز هوي بو كيونغ، أثناء محاولته السفر إلى أوروبا لتولي منصب أكاديمي.

وقال مكتب المفوض الذي يمثل وزارة خارجية بكين في هونغ كونغ: "الأشخاص المعنيون مشتبه بهم في التواطؤ مع دول أجنبية أو قوات أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر".

وتظهر تحقيقات الشرطة أن الأشخاص المذكورين أعلاه هم جميعا أمناء "صندوق الدعم الإنساني 612"، المشتبه بهم في تقديم طلبات من وكالات أجنبية أو خارجية، وفرض عقوبات على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتعريض الأمن القومي للخطر، بحسب بيان الشرطة.

المصدر: وكالات + أ ف ب