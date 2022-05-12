هنغاريا تقترح إجراء محادثات سلام في بودابست بمشاركة روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t02x
اقترحت السلطات الهنغارية أن تستضيف بوادبست محادثات سلام لحل الوضع في أوكرانيا بمشاركة روسيا.
وقال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في مقابلة مع صحيفة "بايس"، نشرت يوم الخميس: "كانت لدينا علاقات عملية (مع روسيا الاتحادية)، ومنذ بداية الحرب، أجرى رئيس الوزراء الهنغاري (فيكتور أوربان) محادثة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بمبادرة منه"، مضيفا أن "رئيس الوزراء اقترح أن تكون بودابست مكانا لأي محادثات سلام".
وأكد الوزير أن بودابست لا تريد أن تصبح الحدود الهنغارية -الأوكرانية نقطة عبور للأسلحة، مضيفا: "لن نرسل ولن نسمح بمرور أسلحة عبر هنغاريا".
المصدر: نوفوستي