فون دير لاين تعلن إطلاق شراكة رقمية بين الاتحاد الأوروبي واليابان

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إطلاق شراكة رقمية هي الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي واليابان.

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وقالت في مؤتمر صحفي بعد انتهاء قمة اليابان-الاتحاد الأوروبي: "بحثنا أثناء هذه القمة طرقا لتوسيع تعاوننا، بالإضافة إلى الطرق التي قد تخلق فرصا جديدة لاقتصاداتنا وسكاننا، مما سيساعدنا في الوقت ذاته في مواجهة التحديات التي تواجهها مناطقنا".

وأشارت إلى أن "الطرفين اتخذا سلسلة من الخطوات الهامة للغاية"، موضحة: "أولا، نطلق اليوم شراكة الاتحاد الأوروبي-اليابان في المجال الرقمي. وهذه هي أول شراكة من هذا النوع نقوم بها مع شركائنا".

ودققت أن هذا الاتفاق سيخلق أساسا "للعمل المشترك على التكنولوجيات الرقمية، إذ أن الدور الرئيسي في هذا المجال يعد مهما للغاية بالنسبة للقدرة التنافسية والأمن".

وتابعت: "ثانيا، على أساس اتفاقنا حول الشراكة الاستراتيجية (مع اليابان) ننوي توسيع وتعزيز سلاسل الإمدادات. وهذا أمر مهم إذ توجد هناك المواد والتكنولوجيات التي أصبحت مهمة للغاية بالنسبة لاقتصاداتها ودعم الحياة اليومية، وخاصة أشباه الموصلات. في هذا الصدد من الضروري التأكد من أننا نعتمد على مصادر موثوقة للإمدادات".

هذا وأفادت فون دير لاين بأن الطرفين اتفقا خلال القمة على توسيع التعاون في مجال البنية التحتية وفي مجال المعايير، بهدف تحقيق "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمكشوفة" بالإضافة إلى الإجراءات ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

جرت اليوم الخميس في طوكيو قمة اليابان-الاتحاد الأوروبي الـ28 بمشاركة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

المصدر: نوفوستي