بعد أيام من التوقف.. استئناف تدفقات الهجرة على سواحل إيطاليا

وصل إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، 222 مهاجرا بين عشية وضحاها، بعد أيام من التوقف من ناحية الوافدين الجدد.

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وأعلنت مصادر أمنية إيطالية عن استئناف تدفقات الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأوضحت أنه "تم اعتراض قاربين كانا يحملان مهاجرين على متنهما من قبل رجال هيئة حماية الموانئ على بعد عشرين ميلا بحريا عن ساحل الجزيرة".

وأضافت: "على القارب الأول الذي يبلغ طوله حوالي 8 أمتار، والذي تم الاستيلاء عليه، كان هناك 112 مهاجرا، من بينهم امرأتان، أما القارب الثاني الذي ترك يهيم على غير هدى، فقد كان هناك على متنه 110 أشخاص، بينهم 11 امرأة".

ولفتت المصادر إلى أنه "بعد إخضاع المهاجرين للفرز الطبي الأولي، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا".

المصدر: AKI