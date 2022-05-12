كيشيدا: اليابان ستواصل مناقشة الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على روسيا

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن اليابان والاتحاد الأوروبي في ضوء الأحداث في أوكرانيا سيواصلان تعاونهما الوثيق من أجل زيادة الضغط على روسيا.

وأضاف كيشيدا خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن "طوكيو ستواصل العمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ عقوبات صارمة ضد روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا".

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وتابع كيشيدا: "نود أيضا تعزيز التعاون بين اليابان والاتحاد الأوروبي، اللذين يشتركان في نفس المبادئ الأساسية، من أجل تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة".

وتنعقد القمة الثامنة والعشرون بين اليابان والاتحاد الأوروبي في طوكيو اليوم الخميس بمشاركة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

المصدر: نوفوستي