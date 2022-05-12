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إقامة نصب تذكاري لطيار حربي روسي مكان مقتله في سوريا

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إقامة نصب تذكاري لطيار حربي روسي مكان مقتله في سوريا
Sputnik
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تم إقامة نصب تذكاري لبطل روسيا، الطيار الحربي رومان فيليبوف، في مكان مقتله بمحافظة إدلب السورية عام 2018.

وقتل الطيار الروسي فيليبوف عقب إصابة طائرته الهجومية من طراز "سو-25" في عام 2018 عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وحاول الطيار السيطرة على الطائرة عقب إصابتها، وتمكن من إبلاغ القيادة بالإصابة، وبعد قفزه بالمظلة من الطائرة هبط فيليبوف في ضيعة زيتون بالقرب من مدينة سراقب التي يسيطر عليها المسلحون، وحتى الدقائق الأخيرة من حياته، خاض معركة غير متكافئة، حيث وجد نفسه محاطا بالمسلحين، وعندما تقلصت المسافة بينه وبينهم إلى عدة أمتار فجر فيليبوف المصاب بجروح نفسه بقنبلة يدوية.

المصدر: نوفوستي

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