سفير روسي لدى واشنطن يعلق على اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بالتسبب في أزمة غذائية

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف إن الولايات المتحدة تتعمد قلب الواقع رأسا على عقب من خلال الادعاء بأن أزمة الغذاء هي نتيجة "لتصرفات روسيا في أوكرانيا".

وأضاف السفير: "الولايات المتحدة تتعمد قلب الواقع رأسا على عقب. إن سلطات كييف تمنع السفن (التي في موانئها) من الخروج وتسليم المؤن وغيرها من البضائع إلى دول أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن محاولاتنا لتنسيق فتح الممرات الإنسانية (لهذه السفن) موضع تجاهل تام".

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وأشار الدبلوماسي إلى أن واشنطن "ترفض بشدة أن تتحمل المسؤولية عن أخطائها الاقتصادية الخارجية، معتبرة أن القيود المفروضة على روسيا لا تضر بإمدادات الغذاء والأسمدة العالمية".

وأضاف السفير الروسي: "يبدو أن محاولات عزل النظام المالي الروسي وتقويض قدرات قطاع النقل لا قيمة لها (بالنسبة لواشنطن)".

وشدد في الختام على أن موسكو "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في أسواق الغذاء العالمية". وفي هذا الصدد، وفقا لأنتونوف، تعتزم روسيا الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود التصدير الدولية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والأسمدة.

المصدر: نوفوستي