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المشاهد الأولى عقب اشتعال النيران في طائرة ركاب على مدرج مطار في الصين

وسائل إعلام: اشتعال النيران في طائرة ركاب صينية لدى خروجها عن المدرج (فيديو)

أخبار العالم

وسائل إعلام: اشتعال النيران في طائرة ركاب صينية لدى خروجها عن المدرج (فيديو)
RT
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أفادت وسائل إعلام رسمية بأن النيران اشتعلت في طائرة تابعة للخطوط الجوية التبتية في مطار تشونغتشينغ الصيني بعد خروجها عن المدرج، وأن هناك بعض الإصابات بين الركاب.

وقالت محطة "سي سي تي" الصينية الحكومية اليوم الخميس إن "رحلة من تشونغتشينغ إلى لاسا في مطار تشونغتشينغ "جيانغبى" الدولي خرجت عن المدرج، مما تسبب باشتعال النيران في الطائرة".

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية التبتية على أن الطاقم قام بإجلاء الركاب بأمان من الطائرة المشتعلة، بينما أظهر مقطع فيدو متداول النيران تلتهم أجزاء من الطائرة مع تصاعد كثيف للدخان، بينما كان الركاب يفرون حاملين أمتعتهم الشخصية.

المصدر: أ ف ب

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