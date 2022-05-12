وسائل إعلام: اشتعال النيران في طائرة ركاب صينية لدى خروجها عن المدرج (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن النيران اشتعلت في طائرة تابعة للخطوط الجوية التبتية في مطار تشونغتشينغ الصيني بعد خروجها عن المدرج، وأن هناك بعض الإصابات بين الركاب.

وقالت محطة "سي سي تي" الصينية الحكومية اليوم الخميس إن "رحلة من تشونغتشينغ إلى لاسا في مطار تشونغتشينغ "جيانغبى" الدولي خرجت عن المدرج، مما تسبب باشتعال النيران في الطائرة".

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية التبتية على أن الطاقم قام بإجلاء الركاب بأمان من الطائرة المشتعلة، بينما أظهر مقطع فيدو متداول النيران تلتهم أجزاء من الطائرة مع تصاعد كثيف للدخان، بينما كان الركاب يفرون حاملين أمتعتهم الشخصية.





At about 8 o'clock this morning, a passenger plane( Tibet Airlines AV9833) from Chongqing to Lhasa rushed out of the runway and caught fire at Chongqing Airport.

Airbus A319-115. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/futBsoot1h — Sharing travel (@lsjngs) May 12, 2022

المصدر: أ ف ب