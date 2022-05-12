بيلاروس لا تستبعد امتلاك الولايات المتحدة لصواريخ مضادة للأقمار الصناعية

أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، أنه لا يستبعد امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وتزويدها لقواتها الفضائية بهذه النوعية من الأسلحة.

وقال رئيس مجلس الأمن البيلاروسي إن "تحويل الدول الرائدة الفضاء لساحة معركة ومجال للقيام بعمليات عسكرية، أمر مثير للقلق".

وأضاف أن الناتو على وجه الخصوص قد يحول الفضاء إلى مجال عملياتي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا رفضها اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، إلا أن هذا لا يعني أن واشنطن لا تمتلك هذه الأسلحة، أو أنها لم تدخل الخدمة في قواتها الفضائية.

المصدر: نوفوستي