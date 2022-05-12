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مقتل ستة عسكريين وشرطي باشتباكات عرقية في شرق نيجيريا

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مقتل ستة عسكريين وشرطي باشتباكات عرقية في شرق نيجيريا
Globallookpress
قوات نيجيرية
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أعلنت الشرطة النيجيرية أن ستة عسكريين وشرطيا قتلوا بهجوم تعرضوا له خلال اشتباكات عرقية في ولاية تارابا بشرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة عثمان عبد الله لوكالة "فرانس برس" إن "وحدة مشتركة من الجيش والشرطة أرسلت إلى المنطقة لفض اشتباكات مسلحة بين رعاة من إتنية الفولاني ومزارعين من إتنية كوتيب، تعرضت لهجوم في قرية تارتي بمنطقة تاكوم".

وأضاف "خسرنا ستة عسكريين وشرطيا".

وأوضح أن "قائد الوحدة، وهو ضابط في الجيش برتبة ليفتنانت-كولونيل، مفقود ونعتقد أنه مخطوف من قبل أحد طرفي القتال".

وأكدت الشرطة أن تعزيزات أمنية أرسلت إلى المنطقة لإعادة الهدوء والعثور على الضابط المفقود.

ووقع الهجوم في خضمّ اشتباكات مسلّحة تدور منذ أسابيع بين الإتنيتين.

 

المصدر: "أ ف ب" 

 

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