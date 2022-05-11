مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لتخفيف عبء الديون عن أوكرانيا

أقرت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في خدمة وخفض ديونها الخارجية، وجذب القروض من الخارج بشروط تفضيلية.

وأيد 362 نائبا هذه المبادرة مقابل 56 عارضوها. وتم اعتمادها مع مجموعة من القوانين المناهضة لروسيا التي تنص على فرض عقوبات متنوعة ضد موسكو بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.

وخيسوس غارسيا الديمقراطي من ولاية إلينوي هو مؤلف مشروع القانون، الذي من المفترض أن يساعد كييف في تخفيف أعباء الديون. وتنص المبادرة التي طورها على أن ممثلي الولايات المتحدة في "كل مؤسسة مالية دولية" سيسعون إلى "التعليق الفوري لجميع مدفوعات خدمة ديون" أوكرانيا لمثل هذه المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، توجه الوثيقة الإدارة الأمريكية إلى الإصرار على "تخفيف شامل لديون أوكرانيا" في حوار مع الدائنين التجاريين والسياديين، بما في ذلك نادي باريس. كما يطلب مشروع القانون من ممثلي حكومة الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية العمل على تأمين "مساعدة مالية تفضيلية" من هذه الهياكل إلى أوكرانيا. وفي حال أصبحت هذه المبادرة قانونا معتمدا، فستكون سارية المفعول لمدة سبع سنوات.

المصدر: تاس