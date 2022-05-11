تحطم طائرة على متنها 11 شخصا في الكاميرون (صور)

أعلنت وزارة النقل الكاميرونية يوم الأربعاء أن طائرة كانت تقل 11 شخصا تحطمت في غابة بوسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن المراقبين الجويين "فقدوا الاتصال بالطائرة" التي تم تحديد موقعها لاحقا في غابة بالقرب من منطقة نانغا إيبوكو، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة ياوندي.

وأكد مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته "تحطم" الطائرة، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ "يحاولون معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها".

وأفادت مصادر رسمية لوكالة "فرانس برس" بأن الطائرة مستأجرة من قبل شركة الكاميرون لنقل النفط "كوتكو"، التي تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطائرة أقلعت من مطار ياوندي - نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد.

Urgent | Crash aérien au Cameroun ce 11 mai 2022: le @camertrans communique 👇#TendanceActupic.twitter.com/YbxqGdGLFw — TendanceActu (@TendanceActu) May 11, 2022

#urgent 🚨



CRASH D'UN AÉRONEF AYANT A SON BORD 11 PERSONNES.



Triste nouvelle pour le Cameroun car pendant la tornade de cet après midi l'aéronef de transport des ouvriers de COTCO venant de Yaoundé a disparu du contrôle par GPS depuis 14 h.1/2 pic.twitter.com/SUUidwvesY — 237Mood (@237mood_) May 11, 2022

المصدر: RT + وكالات