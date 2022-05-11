الخارجية الأمريكية: موقف واشنطن الرافض للاعتراف باستقلال تايوان لم يتغير

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة تواصل التمسك بسياسة صين واحدة ولا تعترف باستقلال تايوان.

وقال برايس: "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة الصين الواحدة طويلة الأمد. نحن لا ندعم استقلال تايوان، وقد كشفنا عن هذا بشكل واضح في مناسبات عديدة، علنا ​​وسرا على حد سواء".

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وأضاف: "وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان ولا تدعم استقلالها، لكن لدينا علاقات قوية غير رسمية مع تايوان كما تعلمون، ومصلحة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وجاءت هذه الصريحات ردا على تغييرات في وصف تايوان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية. حيث لم تعد هناك عبارة مفادها أن "الولايات المتحدة تعترف بأن سلطات جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، وتدرك الموقف الصيني المتمثل في وجود صين واحدة فقط في العالم وتايوان جزء منها". بالإضافة إلى ذلك، اختفت الإشارة إلى أن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان".

المصدر: تاس