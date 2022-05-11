وسائل إعلام: كوريا الجنوبية قد تستأنف بناء مفاعلين نوويين

أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن مصادرها، بأن الإدارة الجديدة في سيؤول قد تستأنف بناء مفاعلين نوويين في محطة "شين هانول".

وتشير المصادر إلى أن اللجنة المختصة بتسليم المهام لإدارة الرئيس الجديد يون سوك يول، اقترحت استئناف بناء المفاعلين الثالث والرابع في محطة "شين هانول" في محافظة ألجن بمقاطعة غيونغسانغ الشمالية بشرق البلاد في النصف الأول من عام 2025.

ومن المقرر أن تكون قوة كل مفاعل 1400 ميغاواط، لكن المشروع لبنائهما تم تجميده منذ 2017.

يذكر أن المفاعلين الأول والثاني للمحطة تم بناؤهما في عامي 2012 و2013، وفي العام الماضي تمت تعبئة الوقود في المفاعل الأول.

وكان يون سوك يول قد صرح خلال حملته الانتخابية أنه سيعيد النظر في الخطة للتخلي عن الطاقة النووية، التي كانت تعمل عليها الإدارة السابقة.

المصدر: نوفوستي