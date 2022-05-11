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موسكو: روسيا تعارض أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية

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موسكو: روسيا تعارض أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية
Globallookpress Eskinder Debebe/UN Photo
نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيفا
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أكدت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا أن روسيا تعارض أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية، واستبعدت نزع كوريا الشمالية أسلحتها في ظل تغليظ العقوبات عليها.

وقالت إيفستينييفا إن "روسيا تعارض أي نشاط عسكري يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية ودول شمال شرق آسيا".

وأكدت أن روسيا تعتبر أنه لا جدوى من توقع نزع كوريا الشمالية أسلحتها في ظل تغليظ العقوبات عليها.

المصدر: تاس

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