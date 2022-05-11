 
مباشر

الداخلية الأمريكية تكشف عن مدافن في 53 مدرسة داخلية لأطفال السكان الأصليين

أخبار العالم

الداخلية الأمريكية تكشف عن مدافن في 53 مدرسة داخلية لأطفال السكان الأصليين
Gettyimages.ru
الداخلية الأمريكية تكشف عن مواقع دفن في 53 مدرسة داخلية مخصصة لأطفال السكان الأصليين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t00j

كشفت وزيرة الداخلية الأمريكية عن مدافن في 53 مدرسة داخلية مخصصة لأطفال السكان الأصليين.

إقرأ المزيد
العثور على رفات 182 شخصا قرب مدرسة سابقة لأبناء السكان الأصليين في كندا
العثور على رفات 182 شخصا قرب مدرسة سابقة لأبناء السكان الأصليين في كندا

وقالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند الأربعاء إن تحقيقا أجرته الوزارة في التاريخ المظلم للمدارس الداخلية الهندية خلص إلى "مواقع دفن محددة أو غير محددة" في 53 مدرسة.

ولأكثر من 150 عاما، أبعد الأطفال الأمريكيون الأصليون في الولايات المتحدة قسرا عن قبائلهم وأرسلوا إلى هذه المدارس بدءا من عام 1819، في محاولة للاستيعاب القسري.

وكانت المدارس تديرها حكومة الولايات المتحدة أو كنائس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة.

وقال نشطاء وباحثون إن كثيرين من الأطفال تعرضوا لانتهاكات في المدارس، ولم يعرف مصير عشرات الآلاف منهم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا