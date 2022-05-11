الداخلية الأمريكية تكشف عن مدافن في 53 مدرسة داخلية لأطفال السكان الأصليين

كشفت وزيرة الداخلية الأمريكية عن مدافن في 53 مدرسة داخلية مخصصة لأطفال السكان الأصليين.

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وقالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند الأربعاء إن تحقيقا أجرته الوزارة في التاريخ المظلم للمدارس الداخلية الهندية خلص إلى "مواقع دفن محددة أو غير محددة" في 53 مدرسة.

ولأكثر من 150 عاما، أبعد الأطفال الأمريكيون الأصليون في الولايات المتحدة قسرا عن قبائلهم وأرسلوا إلى هذه المدارس بدءا من عام 1819، في محاولة للاستيعاب القسري.

وكانت المدارس تديرها حكومة الولايات المتحدة أو كنائس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة.

وقال نشطاء وباحثون إن كثيرين من الأطفال تعرضوا لانتهاكات في المدارس، ولم يعرف مصير عشرات الآلاف منهم.

المصدر: وكالات