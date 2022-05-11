الأمم المتحدة تتحدث عن استئناف العمل بموقع نووي في كوريا الشمالية

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا محمد خالد الخياري عن وجود مؤشرات على استئناف أعمال البناء في موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

وقال الخياري: "هناك مؤشرات على استئناف أعمال البناء في موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية، والذي تم الإعلان عن إغلاقه في 2018".

وقامت كوريا الشمالية في مايو 2018 بتفكيك الأنفاق في الموقع، وتم تدمير ثلاثة أنفاق أمام الصحفيين، وقبل اللقاء الذي جمع زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: تاس