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واشنطن تدعم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد في موقفه تجاه كوريا الشمالية

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واشنطن تدعم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد في موقفه تجاه كوريا الشمالية
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة
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أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لموقف الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول، تجاه كوريا الشمالية الشمالية، معيدة التأكيد على استعدادها لحاور بيونغ يانغ لنزع التوتر في المنطقة.

وقال كيرت كامبل منسق شؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ في البيت الأبيض، في كلمة أمام المعهد الأمريكي للسلام: "لدينا شريك جديد، رئيس جديد في كوريا الجنوبية مصمم على العمل مع الولايات المتحدة ليكون منخرطا بشكل واضح في الردع وفي بعث رسالة شراكة قوية بين سيئول وواشنطن".

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وأضاف: "على هذا الأساس، أعتقد أننا مستعدون لأي نوع من الدبلوماسية أو التعامل مع كوريا الشمالية".

ولفت إلى أن كوريا الشمالية لم تستجب لدعوات إدارة الرئيس جو بايدن لإجراء حوار، محذرا "لقد رأينا مؤخرا خطوات عدة، خطوات وتجارب عسكرية نعتبرها استفزازية".

ودعا يون الذي يتوقع أن يتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه الشمال في خطابه الافتتاحي الثلاثاء قادة الدولة الجارة إلى التخلي عن سلاحها النووي مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية.

 

المصدر: "أ ف ب"

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