شولتس يبحث مع زيلينسكي مسار التفاوض بين أوكرانيا وروسيا

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسار التفاوض بين أوكرانيا وروسيا، وسبل تقديم المزيد من المساعدات لكييف.

وقال مجلس الوزراء الألماني في بيان نشر اليوم أن "المستشار الألمانيا استفسر عن الوضع الراهن وعن عملية المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا".

وأشار إلى أن شولتس أعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كرافتشوك.

وحسب شولتس، فإن دعوة روسيا إلى "وقف الأعمال القتالية" و"سحب القوات من أوكرانيا من أجل استعادة وحدة أراضي البلاد وسيادتها" ما زالت موجودة.

وبحث الطرفان تقديم المزيد من الدعم لكييف.

المصدر: تاس