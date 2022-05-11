رئيس قبرص: لا ينبغي أن تكون كلفة العقوبات على الاتحاد الأوروبي أعلى منها على روسيا

اعتبر رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس أن تركيا لم تنضم إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لأسباب أنانية، وأن هذه الإجراءات التركية تقوض نظام العقوبات الذي فرضته بروكسل.

وقال أناستاسيادس عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في نيقوسيا إن الجانبان أكدا على "دعمهما الثابت لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا"، وأبديا موقفا مشتركا بأن الهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا هو وقف الأعمال القتالية وبدء المفاوضات لإيجاد حل دبلوماسي.

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ووفقا له فإنه من أجل أن تكون إجراءات بروكسل فعالة، "يجب على الدول الثالثة المرتبطة بالاتحاد الأوروبي أن تجعل سياساتها الخارجية والأمنية متوافقة" مع سياسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "إنني أقصد هنا تركيا، التي يعتبر قرارها عدم الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا أمرا مؤسفا. ويجب أن يضغط الاتحاد الأوروبي على تركيا لتنضم إلى العقوبات وتتخلي عن سلوكها الذي يخدم مصالحها الذاتية، والذي من بين أمور أخرى، يقوض الأثر المطلوب من العقوبات".

وشدد على أن تكلفة العقوبات على اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون أعلى من تكلفتها على اقتصاد روسيا، التي تم فرضها فعليا ضدها. لذلك يجب أن تكون العقوبات هادفة.

المصدر: تاس