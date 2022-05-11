ألمانيا ترفض شطب "حزب العمال الكردستاني" من قوائم الإرهاب

قال متحدث وزارة الداخلية الألمانية ماكسيميليان كال إنه لا مبرر لشطب "حزب العمال الكردستاني" من قوائم الإرهاب في بلاده، مؤكدا أن ألمانيا ستواصل تصنيفه منظمة متطرفة وإرهابية.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها في العاصمة برلين، تعليقا على مطالب متعلقة بإزالة التنظيم من قوائم الإرهاب في ألمانيا.

وأضاف الناطق الألماني أن المحاكم الألمانية سبق أن صنفت تنظيم "PKK" إرهابيا مرات عديدة، وستواصل تصنيفه منظمة متطرفة وإرهابية.

وكان محاميان في ألمانيا تقدما مؤخرا بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل إزالة التنظيم من قوائم الإرهاب في البلاد.

يُذكر أن ألمانيا تواصل منذ 26 سبتمبر 1993 تصنيف "PKK" منظمة إرهابية محظورة.

المصدر: وكالات