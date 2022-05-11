لودريان: العقوبات يجب ألا تؤثر على إمدادات الغذاء

قال وزير خارجية فرنسا إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا يجب ألا تؤثر على الإمدادات الغذائية، مشيرا إلى أن أكثر من 800 مليون شخص في العالم يعانون من مشاكل في الحصول على الغذاء.

وأوضح جان إيف لودريان في نداء نشره على حساب تويتر التابع لوزارة الخارجية الفرنسية: "الغرض من العمل الدقيق الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي هو ضمان ألا تضر عقوباتنا الاقتصادية بالإمدادات الغذائية".

وشدد على أن الصراع في أوكرانيا سيضرب أسواق الغذاء العالمية، والتي "ستصل إلى مستويات لم تسجل من قبل". وفي الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن أكثر من 800 مليون شخص في العالم، يعانون في الوقت الحالي من مشاكل في الحصول على الغذاء.

وأشار لودريان إلى أن أوكرانيا هي واحدة من الدول الرائدة في مجال الإمدادات الغذائية، مضيفا: "نحن بحاجة إلى مشاركة الأوروبيين مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أشار خبير إستراتيجية الأسواق الزراعية في شركة Agritel الفرنسية آرثر بورتييه في مقابلة مع صحيفة L'Opinion، إلى أن روسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تتوقع ارتفاعا في محاصيل الحبوب هذا العام. وفي أوكرانيا، بسبب الصراع المستمر، لن تزيد المحاصيل، وفقا للخبراء، عن 50-70% من المعتاد. في الوقت ذاته، سيؤثر الجفاف في المغرب والجزائر وسوريا والعراق وفي عدد من البلدان الآسيوية على المحصول. ويذكر الخبراء أيضا أن الوضع غير مستقر في المناطق الزراعية الرئيسية في الولايات المتحدة - كنساس وتكساس وأوكلاهوما، وكذلك في كندا والبرازيل.

المصدر: تاس