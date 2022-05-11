عسكري فرنسي يتحدث عن فظائع النازيين في أوكرانيا

كشف الجندي السابق في الجيش الفرنسي أدريان بوكي عن الفظائع التي يرتكبها مقاتلو التشكيلات النازية التابعة لقوات كييف وشاهدها بنفسه، خلال مرافقته مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

وقال بوكي في مقابلة على راديو Sud: "شاهدت هناك جرائم حرب، شاهدت العديد من جرائم الحرب التي ارتكبها الجنود الأوكرانيون. وعندما عدت إلى فرنسا، صدمت ببساطة مما يقوله الناس على شاشات التلفاز. هناك فرق كبير بين ما يعرض على التلفاز وما رأيته بنفسي".

وأكد أن وسائل الإعلام الغربية لا تغطي فظائع الجيش الأوكراني من تعذيب وقتل للمدنيين.

وأعرب بوكي عن صدمته من حقيقة أن المقاتلين من كتيبة "آزوف" يرتدون شارات على زيهم الرسمي مكررين شعارات النازيين الألمان.

وأضاف: "لا أحد في أوكرانيا يقلقه هذا الأمر، ونحن نسلحهم بأسلحة أوروبية، ثم يرتكبون جرائم حرب، وهذا الشيء رأيته بنفسي".

وحسب مقدم البرنامج، قام بوكي بتسليم معدات طبية وأدوية إلى أوكرانيا. حيث أمضى هناك عدة أسابيع مع مقاتلين أوكرانيين من كتيبة "آزوف".

المصدر: وكالات