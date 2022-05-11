بلينكين يبحث مع علييف التسوية في قره باغ

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الهاتف مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سير المفاوضات بين باكو ويريفان، لإتمام التسوية في قره باغ.

وكتب بلينكن على تويتر: "تحدثت مع الرئيس الأذربيجاني <...> حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تواصل الحفاظ على الزخم الإيجابي الأخير في محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا".

بدورها، أشارت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الطرفين "ناقشا الدفعة الإيجابية الأخيرة والخطوات الملموسة المستقبلية نحو السلام في جنوب القوقاز، بما في ذلك تعيين الحدود وترسيمها، وفتح طرق النقل والمواصلات، وإطلاق سراح باقي السجناء الأرمن".

وأضافت الخارجية: "أكد بلينكين مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة من خلال الانخراط على المستوى الثنائي ومع الشركاء ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك من خلال دورنا كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا <...>. وشدد وزير الخارجية على أهمية زيادة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واعترف أيضا بالدور المهم الذي تواصل أذربيجان لعبه في أمن الطاقة في أوروبا".

المصدر: تاس