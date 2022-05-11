الولايات المتحدة.. إسقاط تهمة ازدراء القضاء عن ترامب

أسقط القاضي آرثر إنغورون عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهمة ازدراء القضاء، واكتفى بإلزامه بدفع غرامات متراكمة بـ110 آلاف دولار.

وترامب الذي أدين في في 25 أبريل بتهمة ازدراء القانون بعد أن فشل في الامتثال لأمر استدعاء يطلب منه تسليم الوثائق إلى المحققين الذين يجرون تحقيقا في احتيال مالي واسع النطاق للمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، تم تغريمه بـ10000 دولار يوميا حتى 6 مايو وهو تاريخ آخر ملف قدمه في القضية.

وأمام ترامب حتى 20 مايو الحالي لتقديم إفادة خطية تظهر جهود فريقه القانوني للامتثال لمذكرات استدعاء من مكتب جيمس، كما يجب عليه أيضا وصف سياسات تدمير الوثائق والاحتفاظ بها التي تتبعها منظمة ترامب.

ويجب أيضا أن تكتمل عملية جمع الأدلة الإلكترونية المنفصلة التي طال انتظارها بواسطة جهة خارجية بحلول ذلك اليوم حتى تتم إزالة أمر الازدراء رسميا. لكن إذا فشل ترامب في تلبية شروط إنغورون بحلول 20 مايو، فسيتم إعادة فرض الغرامة اليومية.

المصدر: cbs news