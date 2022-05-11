لوغانسك الشعبية تعلق حظر التجول 3 أيام للاحتفال باستقلال الجمهورية

علق رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك حظر التجول في أراضي لوغانسك 3 أيام، للاحتفال بقيام الجمهورية التي اعترفت روسيا باستقلالها وجمهورية لوغانسك المجاورة عن أوكرانيا.

ونشر المرسوم على الموقع الإلكتروني لرئيس لوغانسك، وجاء فيه: "أعلن تعليق حظر التجول المفروض في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، من ليلة الـ11 من مايو، وحتى فجر الـ14 منه".

وتحتفل لوغانسك غدا الخميس بالذكرى الثامنة لاستقلالها، وهذا العام لأول مرة دولة معترفا بها من روسيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 فبراير الاعتراف بسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفقا لدساتيرهما ضمن حدودهما الإدارية حتى عام 2014.

وفي 24 فبراير واستجابة لطلب قيادتي الجمهوريتين، أعلن بوتين عن عملية عسكرية خاصة لتحرير أراضيهما حتى حدودهما الإدارية في قوام أوكرانية سنة 2014، وهي السنة التي عادت فيها جمهورية القرم إلى روسيا.

المصدر: "تاس"