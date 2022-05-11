وزيرة الداخلية البريطانية تتهم حزب العمال بالدفاع عن القتلة والمعتدين على الأطفال

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن حزب العمال كان "حريصا على الدفاع عن القتلة والمعتدين على الأطفال والأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة".

وخلال اليوم الثاني من مناقشة خطاب الملكة الذي ركز على منع الجريمة وتحقيق العدالة وإصلاح قانون حقوق الإنسان، شددت باتيل على أنها ستعيد "ثقة الجمهور" في نظام العدالة.

ووصفت باتيل المحافظين بأنهم "حزب القانون والنظام"، مشيرة إلى أنه "على عكس البعض، نحن نفهم أن الحرية تشمل حرية الأغلبية الملتزمة بالقانون في ممارسة أعمالهم دون ضرر".

وأضافت: "أولئك الموجودون على المقاعد المقابلة يتوقون إلى الدفاع عن القتلة والمغتصبين والمعتدين على الأطفال والبلطجية والأشخاص الذين لا يحق لهم التواجد هنا"، معتبرة "أنهم يهتفون للمتظاهرين الأنانيين الذين يتسببون في الفوضى ويعرضون الأرواح للخطر، ويؤيدون الأشخاص الذين يحبطون إبعاد المجرمين الأجانب من بلدنا".

المصدر: "الإندبندنت"