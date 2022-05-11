أردوغان: دخول تركيا نادي العشرة الكبار اقتصاديا مرتبط بانتخابات 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن دخول بلاده نادي الدول العشر الكبار اقتصاديا، مرتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة صيف العام المقبل.

وقال في كلمته خلال اجتماع لرؤساء فرع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم: "الأزمات العالمية جلبت إلى جانب التهديدات فرصا مهمة لتركيا، وأن أنقرة اجتازت بنجاح العديد من التحديات بفضل الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي تعززت خلال فترة حكم حكومات العدالة والتنمية".

وأضاف: "حكومات حزب (العدالة والتنمية)، ساهمت بشكل كبير في نهضة البلاد من خلال استثماراتها الكبيرة في مجالات الصحة والمواصلات والطاقة والزراعة والرياضة والسياسة الخارجية".

وفيما يخص ملف مكافحة الإرهاب، أكد أردوغان، على أن "قواتنا تمكنت من سحق رؤوس الإرهاب داخل تركيا وخارجها وضمنت للمواطنين أمنهم وأمن ممتلكاتهم".

وانتقد الرئيس التركي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لدعمها التنظيمات الإرهابية بآلاف الشاحنات المليئة بالأسلحة والمعدات القتالية.

وقال: "قلنا لهم مرارا لمن ترسلون هذه الأسلحة وكيف تزعمون بأنكم تكافحون الإرهاب، ألسنا حلفاء في الناتو؟ كيف تدعمون تنظيما إرهابيا يهدد أمن تركيا واستقرارها"، منوها إلى أن "تركيا باتت أمل جميع المظلومين في أنحاء الأرض".

وحول مطالب المعارضة التركية بترحيل السوريين، قال: "ما دمنا في السلطة لن نرحل السوريين، نحن لا نقدم على مثل هذه الخطوة بسبب تصريحات كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض".

المصدر: "الأناضول"