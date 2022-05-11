عمدة لندن: عانيت من معاملة عنصرية خلال رئاسة ترامب

قال عمدة لندن صادق خان، إن فترة ولاية دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أدت إلى زيادة كبيرة في الانتهاكات العنصرية الموجهة ضده.

وقال خان أمام طلاب من جامعة ستانفورد في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية إنه "خلال تلك السنوات الأربع التي كان فيها (ترامب) رئيسا، أدى ذلك إلى أن أحظى بحماية الشرطة بسبب الكثير من الانتهاكات العنصرية"، مشيرا إلى أن "حظر ترامب من تويتر أدى إلى انخفاض كبير في مثل هذه الانتهاكات".

وكان ترامب انتقد خان، الذي كان أول مسلم يتم انتخابه لمنصب عمدة مدينة غربية كبرى، لرده على هجمات لندن بريدج الإرهابية في عام 2017.

وخلال زيارته إلى المملكة المتحدة عام 2019 ، وصف الرئيس الأمريكي السابق عمدة لندن بأنه "الخاسر البارد" الذي فشل في إدارة معدلات الجريمة في العاصمة البريطانية.

المصدر: "سكاي نيوز"