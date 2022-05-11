الدفاع الأرمنية: العثور على أحد جنودنا ميتا على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الأربعاء عن مقتل جندي أرمني على الحدود مع أذربيجان.

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وقالت الوزارة في بيان لها إنه في صباح اليوم تم العثور في أحد المواقع القتالية لوحدة عسكرية منتشرة في القطاع الشرقي (الحدود مع أذربيجان) على جثة جندي من مولود عام 2002 تحمل آثار الإصابة بعيار ناري في الصدر.

وأضاف البيان أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث.

والشهر الماضي أعلنت سلطات أذربيجان اعتقال عسكري أرمني حاول التسلل للأراضي الأذربيجانية "ضمن مجموعة تخريبية"، حسب السلطات.

المصدر: "نوفوستي"