وزير الدفاع الكوري الجنوبي يأمر باتخاذ ردود فورية على الاستفزازات الكورية الشمالية

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي الجديد لي جونغ-سوب، إلى اتخاذ ردود "صارمة وفورية"، في حالة حدوث استفزاز كوري شمالي مباشر، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية محتملة.

وخلال اجتماع عبر الفيديو مع كبار المسؤولين العسكريين، شدد لي على أنه "علينا الحفاظ على موقف دفاعي قوي في جميع المجالات، البرية والبحرية والجوية، من أجل الرد بشكل استباقي على التهديدات الأمنية بكافة أشكالها".

ثم وجه لي أوامره إلى كبار الضباط للاستجابة بشكل "صارم وفوري" في ضوء "الدفاع عن النفس" إذا قامت كوريا الشمالية بأي عمل استفزازي "مباشر".

وخلال حفل تنصيبه في وقت سابق من اليوم، حذر لي من رد صارم على الاستفزازات "التكتيكية" المحتملة من قبل كوريا الشمالية، وأكد التزامه بتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

وقال "سنزيد تماسك التحالف العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنوسع التعاون الدفاعي متبادل المنفعة مع الدول الصديقة".

المصدر: "يونهاب"