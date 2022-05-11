موسكو تطالب وارسو بالاعتذار بعد الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا

طالبت روسيا السلطات البولندية بالاعتذار رسميا عن الاعتداء الذي تعرض له سفير موسكو لدى وارسو سيرغي أندرييف خلال مراسم تذكارية مقامة بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب الوطنية العظمى.

وأكدت الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الأربعاء سفير بولندا لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي، احتجاجا على الحادث الذي وقع الاثنين الماضي، إذ رشق متظاهرون بالطلاء الأحمر أندرييف وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له، أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر للجنود السوفييت في وارسو.

ووصفت الوزارة هذا الحادث بأنه "اعتداء صارخ" و"انتهاك جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدولية"، مشددة على أن السلطات البولندية "فشلت في تطبيق أحد أهم الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية، أي ضمان حصانة الدبلوماسيين الروس".

وأكد الجانب الروسي لسفير وارسو، وفقا للبيان، أنه "ينتظر من قيادة بولندا اعتذارا رسميا مما حصل ويطالبها بضمان أمن السفير الروسي وجميع موظفي المؤسسات الروسية في بولندا".

وأشار البيان إلى أن موسكو قد تقرر اتخاذ إجراءات بحق بولندا على خلفية هذا الحادث، بناء على كيفية تعامل وارسو مع مطالب موسكو.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: RT