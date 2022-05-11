صحيفة: المفوضية الأوروبية ستقترح اعتبار التهرب من العقوبات جريمة

أفادت صحيفة "Politico" بأن المفوضية الأوروبية تنوي أن تقدم مقترحا بعد أسبوعين من شأنه أن يجعل التهرب من العقوبات جريمة في الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة ستساعد في تسهيل عملية مصادرة الأصول المجمدة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بالنسبة للدول الأعضاء.

ونقلت عن مصادرها أن تقديم المبادرة سيتم وفق أحكام المعاهدة التي تسمح للدول بالتعاون مع البرلمان الأوروبي بـ "وضع أدنى معايير بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات على الجرائم الخطيرة العابرة للحدود"، الأمر الذي سيخلق أساسا قانونيا لمصادرة الأصول المجمدة.

وأوضحت الصحيفة أن مصادرة الأصول هي مسألة التشريعات الوطنية التي تختلف بين دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف المقترح المقبل إلى مواءمة هذا التجزئة التشريعية. بدوره سيتطلب مقترح المفوضية الأوروبية موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في المجتمع، بالإضافة إلى موافقة غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

وذكرت أيضا أن بحث مسألة احتمال توجيه الأموال المصادرة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، إلى أوكرانيا، لا يزال مستمرا.

المصدر: تاس