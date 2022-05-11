بكين ترد على مدير عام منظمة الصحة العالمية: إجراءاتنا للوقاية من كورونا فعالة

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متمسكة بنهجها الصارم "صفر كوفيد".

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ورأى غيبريسوس، في تصريح له أن "هناك حاجة إلى نهج مختلف في الصين في ضوء المعرفة الجديدة حول الفيروس"، مضيفا: "عندما نتحدث عن سياسة صفر كوفيد لا نعتقد أنها قابلة للاستدامة، بالنظر إلى تحور الفيروس، الآن وتوقعاتنا مستقبلا".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قائلا: "نأمل أن يتمكن المعنيون من رؤية سياسة الصين للوقاية من الجائحة ومكافحتها بموضوعية وعقلانية، والحصول على مزيد من المعرفة حول الحقائق، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة".

وأضاف: "يمكن لسياسة الحكومة الصينية للوقاية من الجائحة ومكافحتها أن تصمد أمام اختبار التاريخ، وإجراءاتنا للوقاية والسيطرة فعالة وقائمة على اسس علمية. وهو أمر واضح للمجتمع الدولي".

وانضم إلى تيدروس مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، قائلا إن جميع إجراءات مكافحة الجائحة يجب أن "تظهر الاحترام الواجب لحقوق الفرد وحقوق الإنسان".

المصدر: أ ب