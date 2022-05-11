النيابة العامة الفلسطينية: سنحيل التحقيقات بمقتل الصحفية أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها باشرت بإجراء تحقيق في جريمة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت النيابة العامة الفلسطينية: "باشرنا إجراءات التحقيق في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين والتي أدت لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي".

وأوضحت النيابة في بيان، أن "هذا التحقيق من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية".

وأفادت مراسلتنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: "صفا"