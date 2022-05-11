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الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في أربيل شمالي العراق

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الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في أربيل شمالي العراق
AP
صورة تعبيرية
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أفادت وكالة "تسنيم" بأن "القوات البرية للحرس الثوري الإيراني دمرت، صباح اليوم الأربعاء، مواقع الجماعات الإرهابية في أربيل (شمالي العراق)، بقصف مدفعي".

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وأوضحت "تسنيم" أنه "لم ترد تقارير بعد عن حجم الاصابات والخسائر جراء هذا الهجوم".

كما أشارت الوكالة إلى أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود ونشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وسترد بقوة على أي أنشطة مخلة بأمن البلاد".

المصدر: "تسنيم"

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