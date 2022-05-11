زاخاروفا: إعلان البرلمان الليتواني روسيا "دولة إرهابية" قرار متطرف

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إعلان البرلمان الليتواني روسيا كـ "دولة تدعم وتنفذ الإرهاب" بالمتطرف.

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وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إن الدول التي توافق على مثل هذه الوثائق والمذكرات والبيانات وتتخذ مثل هذه الخطوات المتطرفة في الأصل ولا يمكن تسميتها بشكل آخر... كل هذه الدول هي أعضاء حلف الناتو. وقد شهدنا خلال العقود الأخيرة أكثر من مرة أعمالا غير شرعية وعدوانية لحلف الناتو دون أي أسس قانونية أو حقائق على الأرض والتي أدت إلى وقوع العديد من الضحايا".

وأوضحت: "على العكس من ذلك، أدت تصرفات الحلف أو أعضائه إلى نشوء صراعات جديدة. ذكرني، من فضلك، عندما أعربت الدولة التي ذكرتها مرة واحدة على الأقل عن قلقها بشأن تصرفات الحلف التي هي عضو فيه".

المصدر: تاس + نوفوستي