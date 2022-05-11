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الخارجية الروسية: "الاتصالات جارية" للتفاوض مع أوكرانيا

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الخارجية الروسية:
Sputnik
المتحدثة باسم الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن استمرار الاتصالات ما بين الجانبين الروسي والأوكراني بشأن عملية التفاوض.

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جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حيث صرحت زاخاروفا بأن "الاتصالات جارية". وتطالب روسيا باعتراف أوكرانيا بعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والتي تعتبرها الخارجية الروسية "حقائق راسخة قائمة على الأرض" يجب على كييف والدول الأخرى الاعتراف بها.

وكانت زاخاروفا قد صرحت، منذ أيام في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية، بضرورة "احترام الاختيار المشروع والواعي للشعوب وحق الأمم في تقرير المصير، والمنصوص عليه في ميثاق هيئة الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي

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