أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا تقطع كل فرص تحقيق السلام.

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وقال ميروشنيك في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تعلن أوكرانيا وحتى لروسيا أنها لا تهتم بإجراء مفاوضات حول تحقيق السلام ووقف الأعمال القتالية".

ودقق أن كييف كانت تتمسك بنفس الموقف لكن بشكل سري أثناء مفاوضات مينسك.

وأوضح: "إنها (أوكرانيا) تقطع حاليا في الأصل كل الفرص لتحقيق السلام والحفاظ على حياة الناس ووقف سفك الدماء وتجنب التضحيات غير الضرورية تماما. وتتخلى أوكرانيا عن كل ذلك في علاقاتها مع روسيا ولا سيما في علاقاتها المحتملة معنا (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)".

المصدر: نوفوستي