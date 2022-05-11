طهران تطالب بلجيكا بالإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المعتقل لديها

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية، سعید خطیب زاده، بلجيكا للإفراج عن السید أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإیراني المعتقل في أراضيها بشكل غیر قانوني.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على الأجواء الإعلامیة على خلفية صدور حكم محكمة الاستئناف بشأن 3 أشخاص کانوا وفق مزاعم لا أساس لها على صلة بالسید أسدالله أسدي الدبلوماسی الإیرانی المعتقل بشكل غیر قانونی فی بلجیكا، قال خطیب زاده: "للأسف إننا الیوم، نشهد مرة أخرى وتحت ذریعة محكمة الاستئناف بشأن الأشخاص الثلاثة المذکورین، نشهد الأکاذیب المفبركة لوسائل الإعلام الغربیة حول دبلوماسي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأضاف: "کما ذکرنا سابقا، فإن جمیع مراحل الاعتقال والمحاکمة وإصدار الحكم القضائی للسید أسدي تمت في انتهاك صارخ لأحكام اتفاقیة فیینا للحقوق الدبلوماسیة. وأعلن احتجاج الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة قبل هذا إلى النمسا وألمانیا وبلجیكا مرارا بشكل رسمی وتم التأکید على رفض تلك المزاعم والمطالبة بالإفراج الفوری عنه.

ووصف خطیب زاده کتابة السیناریو هذا بأنه إجراء مخطط له مسبقا قامت به زمرة منافقين إرهابیة بهدف الإیرانفوبیا، قائلا: "بالتزامن مع الإجراءات الدبلوماسیة، تتواصل الملاحقة القانونیة لهذه القضیة بنشاط، وتم استدعاء الأطراف الأوروبیة الدخیلة بقضیة السید أسدي لتحمل المسؤولیة".

وتابع: "بالإضافة إلى الإفراج الفوری عنه، سنواصل موضوع التعویضات واستعادة الكرامة والالتزام بعدم التكرار".

كما أکد خطیب زاده أن "الحقوق الأساسیة للسید أسدي تعرضت لانتهاکات جسیمة ومؤسفة من قبل المتشدقین بحقوق الإنسان فی جمیع مراحل الاعتقال حتى الإجراءات القضائیة وحتى بعد صدور الحكم، ویجب أن تتحمل الأطراف المعنیة المسؤولیة عن ذلك".

المصدر: RT