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أوغندا تنهي بحوث اختيار الأرض اللازمة لإقامة أول محطة للطاقة النووية في شرق إفريقيا

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أوغندا تنهي بحوث اختيار الأرض اللازمة لإقامة أول محطة للطاقة النووية في شرق إفريقيا
Gettyimages.ru
أوكاساي سيدرونيوس أوبولوت وزير الدولة للطاقة في أوغندا
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أعلنت حكومة أوغندا انتهاء بحوث اختيار الأرض اللازمة لإقامة أول محطة للطاقة النووية في البلاد وشرق إفريقيا، حيث تسعى لزيادة طاقتها لتوليد التيار الكهربائي عدة أضعاف.

وجاء ذلك في بيان أصدره أوكاساي سيدرونيوس أوبولوت وزير الدولة للطاقة في أوغندا، دون الكشف عن الموقع المقرر بالتحديد.

من جهتها، قالت ألين دو كلوزيو المديرة في وكالة الطاقة الدولية إن الوكالة ترى أن أوغندا أصبحت مستعدة لإقامة محطة نووية.

وكانت أوغندا قد أعلنت في العام 2017 اعتزامها إقامة محطة للطاقة النووية بقدرة 2000 ميغاوات بحلول 2032.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن أوغندا التي تعتمد بنسبة كبيرة على محطات الطاقة المائية، تسعى إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء 12 مرة إلى 17 ألف ميغاواط على المدى المتوسط حسب هيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا.

المصدر: د ب أ

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