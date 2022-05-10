الرئيس الأرجنتيني لا يستبعد الترشح لولاية ثانية

أشار الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إلى أنه لا يستبعد ترشحه لولاية ثانية وخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال فرنانديز ردا على سؤال عما إذا كان لديه القوة للترشح لولاية أخرى: "نعم، بالتأكيد. لدي كل القوة اللازمة لتقف الأرجنتين على قدميها. وأنا من سيضعها على قدميها".

وهزم فرنانديز عام 2019 رئيس الدولة في ذلك الوقت ماوريسيو ماكري في الانتخابات.

ووفقا لاستطلاع أجرته جامعة سان أندريس، في أبريل من هذا العام، فإن حوالي 80٪ من المشاركين فيه غير راضين عن عمل الرئيس.

المصدر: تاس