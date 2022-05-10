"ديلي تلغراف": بريطانيا تشدّد عقوبة التجسس للسجن مدى الحياة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أن حكومة بلادها ستشدد عقوبة انتهاك قانون التجسس من السجن 14 عاما، إلى السجن مدى الحياة.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن الوزيرة قولها: "كجزء من التغييرات التشريعية، ستزيد السلطات البريطانية أيضا من قدرتها على محاكمة الرعايا الأجانب المتهمين بالتخريب، بما في ذلك في مرافق البنية التحتية الحيوية باستخدام الطائرات بدون طيار أو الهجمات الإلكترونية".

وأضافت: "علاوة على ذلك، سيواجه ضباط المخابرات الأجنبية عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التحضير لأعمال عدائية"، مستدركة "في المقابل، فإن التدخل في الانتخابات وسرقة أسرار الدولة سيعاقب عليها بالسجن 14 عاما، بحسب مشروع القانون".

وتابعت: "ستنشئ الحكومة البريطانية سجلا للعملاء الأجانب، على غرار النموذج الأمريكي، يسجل فيه الأشخاص العاملون لدى حكومة أجنبية.. أولئك الذين لا يسجلون على هذا النحو يواجهون خطر المحاكمة الجنائية".

وأوضحت: "في حال تم تمرير المبادرة في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، فسيكون لوزارة الداخلية سلطة إصدار أوامر تقيد قدرة الوكلاء الأجانب على التنقل في جميع أنحاء البلاد من خلال وضع قيود على المكان الذي يمكنهم العيش والعمل فيه أو الدراسة أو السفر، إذا لم يكن لدى الدائرة أدلة كافية لمقاضاتهم".

المصدر: "تاس" + "ديلي تلغراف"