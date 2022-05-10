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بريطانيا تطلق قمرين صناعيين من أراضيها لأول مرة في تاريخها الصيف المقبل

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بريطانيا تطلق قمرين صناعيين من أراضيها لأول مرة في تاريخها الصيف المقبل
Gettyimages.ru
إطلاق أقمار صناعية
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة ستطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء الصيف المقبل، لأول مرة في تاريخها.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نحن نتحدث عن اثنين من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تستخدم لرصد الأجسام المختلفة باستخدام إشارات الراديو وأجهزة استشعار الصورة".

وأضافت أن "القمرين الصناعيين تم تطويرهما من قبل شركة "إيرباص" للدفاع والفضاء وصنعتهما شركة "إن سبيس ميشنز المحدودة" البريطانية كجزء من تعاون الجيش البريطاني مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الأمريكية".

وأشارت إلى أن تنفيذ الإطلاق سيتم خلال مهمة "بورمثس 2" من مطار نيوكواي في جنوب غرب إنجلترا.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق القمرين إلى مدار قريب من الأرض باستخدام مركبة الإطلاق "لانشر وان" التابعة لشركة "فيرجين أوربيت" الأمريكية.

المصدر: "تاس" 

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