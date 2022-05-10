الرئيس الجورجي السابق يوافق على نقله من السجن إلى مركز صحي خاص

وافق الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي على نقله من السجن إلى مركز صحي خاصة بشروط معينة، بينها السماح لأفراد أسرته ونواب المعارضة بزيارته.

وكتب ساكاشفيلي على "فيسبوك": "بما أن صحتي ضعيفة للغاية، أوافق على نقلي إلى مركز "فيفاميد" الصحي الخاص للفحوصات والرعاية الطبية الطارئة والعلاج".

وطالب بأن يُسمح باستمرار لأفراد عائلته والطبيب الشخصي نيكولوز كيبشيدزه والأطباء من منظمة "إيمباتيا" غير الحكومية برؤيته في العيادة.

كما طالب بالسماح للمحامين والنواب برؤيته خلال ساعات العمل.

ووصل ساكاشفيلي في أكتوبر الماضي سرا إلى جورجيا في اليوم السابق للانتخابات البلدية، وتم اعتقاله ووضعه في سجن بمدينة روستافي.

المصدر: تاس